Mãe de Rui Pedro: «Podem chamar-me louca, mas ainda não perdi a esperança»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Filomena: «A esperança de ele poder estar vivo é o que me alimenta»

Recordamos o testemunho emocionado de Filomena Teixeira ao programa Goucha.

No dia 4 de março de 1998, Rui Pedro desapareceu. A história ganhou um impacto mediático nunca antes visto e as teorias eram muitas. 23 anos depois, em 2021, Filomena Teixeira, a mãe, foi entrevistada por Manuel Luís Goucha e, emocionada, garantiu que nunca perdeu a confiança de que um dia poderá ter o filho consigo: «Podem chamar-me louca, mas ainda não perdi a esperança».

Recordamos esse momento:

Filomena falou sobre como tem sido a vida desde o dia em que o filho desapareceu. Há mágoas que ainda permanecem, principalmente sobre a forma como as autoridades trataram do caso do filho.

O único suspeito do desaparecimento de Rui Pedro foi condenado. Ainda assim, o coração de Filomena não encontrou paz.