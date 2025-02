Dia dos namorados: Casais onde a idade não é barreira para o amor

Maria Luís Gameiro e o marido têm 33 anos de diferença: «Nunca me passou pela cabeça ter relação com homem mais velho»

Neste dia dos namorados, recordamos algumas histórias de amor que passaram pelo programa. Neste artigo, relembramos como a idade não é barreira para o amor, apesar do preconceito e julgamento que ainda existe.

Rosa Bela e Carlos Areia

Filha de pais surdos teve de crescer rápido e tornar-se também cuidadora. Aos 16 anos, Rosa Bela vem para Lisboa para cursar teatro, sem apoio algum na cidade grande nem uma cama para descansar. Ano e meio depois conhece Carlos Areia e tudo começa numa relação de amizade que evoluiu amorosamente. Foi mal falada e criticada na praça pública, a começar na sua aldeia: «Fui muito crucificada»

A relação já leva 14 anos contra tudo e todos, que muito criticaram a grande diferença de idade entre ambos. Rosa Bela foi surpreendida com palavras amorosas do companheiro, ficando emocionada.

Micaela e José Orlando

Micaela foi convidada para uma grande entrevista de vida em 2021. Foi ainda surpreendida pelo companheiro, que também é seu agente, 19 anos mais velho. Micaela assumiu que ao início não queria esta relação, até por ser seu agente, mas foi inevitável. Sobre a diferença de idades, assumiu: «Sempre tive tendência para homens mais velhos».

José Orlando, por sua vez, explicou que primeiro se encantou pela Micaela artista e rapidamente se apaixonou pela Micaela mulher.

José Raposo e Sara Barradas

O ator falou da relação com Sara Barradas com grande carinho e foi surpreendido pela companheira, reagindo com humor às notícias que davam conta do fim da sua relação.

Maria Luís Gameiro e José Gameiro

O início de sua aventura no automobilismo está ligado à história de amor com o marido, José Gameiro, 33 anos mais velho: "Não me passaria pela cabeça apaixonar-me por um homem tão mais velho". Temeu ainda a reação dos pais: "O José Gameiro é mais velho do que os meus pais (...) mas sempre me disseram estás feliz e enquanto estiveres, estamos do teu lado".