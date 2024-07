Sónia rejeitou dois transplantes renais, faz diálise e superou dois cancros: «Sou uma sobrevivente»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Antes do primeiro transplante renal de um dador morto, Sónia recorda: «Os meus rins estavam a cheirar muito mal...»

No Goucha, conhecemos uma história de grande resiliência.

Sónia Cartaxeiro é uma sobrevivente. Tem 44 anos e uma vida marcada por várias doenças graves. Rejeitou dois transplantes renais e superou dois cancros. Admite que tentou ser feliz nos "intervalos" que a doença dá. Hoje é uma mulher feliz e quer transmitir força a todas as pessoas que se possam sentir menos felizes. Manuel Luís Goucha elogiou a resiliência de Sónia: «Sou uma sobrevivente».

Sónia lida com urgências e hospitais desde criança, quando foi diagnosticada com síndrome de Alport - uma doença rara, hereditária e progressiva. A doença afetou a visão, a audição e os rins. A insuficiência renal obrigou Sónia a ser transplantada, uma vez de um dador morto e outra vez um rim do pai. Contudo, o organismo rejeitou-os e agora faz hemodiálise.

Neste processo a família tem sido o seu principal apoio, nomeadamente o marido com quem tem adiado o sonho da maternidade.