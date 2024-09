Daniela Santos recorda polémica com Bernardo Sousa: «Não compreendi. As pessoas começaram a misturar as coisas»

Daniela Santos sobre o ex e pai do filho: «Posso afirmar que só me amou a mim na vida»

No Goucha, a terceira classificada do «Dilema» fala sobre as polémicas em que se viu envolvida nos programas em que participou e dá a conhecer a sua história de vida.

Daniela Santos ficou em terceiro lugar no «Dilema» e tem uma história de vida impressionante, que nos deu a conhecer no «Goucha». Apaixonada pela dança, Daniela também faz parte do elenco regular do Dança com as Estrelas. Na última edição, fez para com Bernardo Sousa, o piloto que ganhou o Big Brother Famosos 2. Tal como no «Dilema», Daniela também foi alvo de críticas, por ser par de Bernardo Sousa e por serem salvos pelo público, quando eram dos menos pontuados pelo júri. Admite que é leoa a defender os seus e que por isso sofria com a tristeza do piloto: «Não compreendi. As pessoas começaram a misturar as coisas. (...) As pessoas foram muito más e conheci o fanatismo».

Apesar disso, é um projeto que lhe diz muito e lhe abriu as portas da televisão.

Daniela nasceu e cresceu num bairro e tem orgulho nas suas origens. Contudo, viu o pai ir por maus caminhos e acabou por ser detido. Com 8 anos, ia várias vezes à cadeia para visitar o pai. Mais tarde, este homem saiu em liberdade e quando Daniela tinha 14 anos pôs termo à vida, depois de se sentir desvalorizado no regresso ao trabalho.

Depois da morte do pai, Daniela decidiu lutar pelos seus sonhos. Apaixonada por dança e comunicação, saiu de casa e foi para Lisboa em busca dos seus objetivos. Apaixonada por dança, foi esta arte que acabou por escolhê-la e a salvar. Detentora de vários prémios, atualmente tem uma escola de dança para noivos e é bailarina habitual do programa «Dança com as Estrelas».

Sobre a vida pessoal, Daniela falou do seu filho, o seu maior tesouro, e da relação com o pai do mesmo. Ainda que tenham terminado após o nascimento do mesmo, mantém uma relação de boa amizade.