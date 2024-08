Goucha não esconde a emoção após momento especial: «Lembro-me da minha mãe, que já tem 101 anos»

Na gala do «Dilema», o apresentador Manuel Luís Goucha não ficou indiferente ao momento que viu no seu programa.

Na gala do «Dilema», do dia 4 de agosto, Nelson Lisboa e Daniela Santos, sendo os líderes das respetivas equipas, tiveram o privilégio de receber visitas. No caso da bailarina, o filho, no dia do aniversário, foi ao abrigo abraçar a mãe. Já Nelson recebeu a visita da mãe, com quem tem uma ligação muito especial. Após estes momentos, Manuel Luís Goucha e os comentadores em estúdio não esconderam a emoção: «Lembro-me da minha mãe, que já tem 101 anos...», disse o apresentador.

Uma gala cheia de emoções e que culminou na expulsão de Rafael Bailão.

Agora, o apresentador regressa ao programa da tarde para entrevistar a ex-cantora Né Ladeiras.