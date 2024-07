Mãe de Goucha celebra 101 anos e apresentador festeja aniversário em direto

O apresentador Manuel Luís Goucha viveu a estreia do Dilema e o aniversário da mãe ao mesmo tempo.

Manuel Luís Goucha estreou este domingo, dia 7 de julho, o programa «Dilema», o novo reality show da TVI. Depois da meia noite, quando já todos os concorrentes tinham entrado na casa, o apresentador sugeriu um brinde para todos celebrarem a experiência e acrescentou o facto da sua mãe celebrar mais um ano de vida. Os concorrentes juntaram-se ao brinde e Manuel Luís Goucha terminou de forma carinhosa: «Parabéns, mamã».

A última imagem pública do apresentador Manuel Luís Goucha com a mãe foi no Natal, quando compartilhou um momento tocante no Instagram ao postar uma foto ao lado da mãe, Maria de Lourdes Sousa que completou este ano o centésimo aniversário.

Na legenda da publicação, Goucha escreveu: "Continuação das festividades: Agora Coimbra. Almoço de Natal com a centenária".

O Natal que coincide com o aniversário do apresentador, Manuel Luís Goucha que celebra os seus 69 anos ao lado da sua mãe e de toda a família.