Rafael Bailão abre o coração sobre participação no «Dilema»: «Caiu-me tudo!»

Rafael Bailão, o mais recente expulso do «Dilema», esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, onde fez um balanço sobre a sua experiência no programa.

A cara e o nome podem ser familaires! Com um histórico ligado à música, Rafael Bailão já participou num programa de talentos da TVI, onde mostrou ao país a sua paixão e talento para a música.

No entanto, foi através do Tik Tok, que Rafael conquistou uma maior visibilidade, principalmente devido aos vídeos que partilha com a sua avó Esmeralda. O ex-concorrente do «Dilema» destacou o papel fundamental que a avó tem na sua vida, sendo frequentemente elogiado pelo público pelo amor que transparece nos vídeos.

Em relação à sua participação no «Dilema», Rafael confessou que pensava que iria entrar num programa leve e divertido de verão. No entanto, ao longo do tempo, percebeu que estava num reality show que exigia muito mais dos participantes do que imaginava.

O ex-concorrente não perdeu a oportunidade e reagiu às várias críticas de que foi alvo por parte dos comentadores do programa. Sem perder o bom humor, Rafael Bailão respondeu aos comentários menos positivos que recebeu, trazendo inclusive objetos para presentear os comentadores. Reveja o momento: