David Diamond revela algo inédito que fez mudar o jogo do «Dilema»: «Foi criado um boato»

No Goucha, o vencedor do «Dilema» faz revelações sobre a sua participação no reality show da TVI.

David Diamond foi o grande vencedor do «Dilema». Hoje dá a sua primeira entrevista após um jogo que deu tanto que falar e que lhe valeu quase 50 mil euros. David recordou os momentos mais duros dentro da casa e do seu jogo, que admite ter sido intenso. David recordou um momento em particular: relatou uma situação dolorosa que aconteceu com a família, onde houve alguém responsável pela morte de um sobrinho de 9 anos. David recorda que foi julgado sem saber que estava a ser julgado e que o jogo mudou aí. Até que um dia descobriu o que se passava e, por respeito às pessoas envolvidas, manteve-se calado.



O vencedor do programa não adiantou o que aconteceu, mas sentiu que o jogo dentro da casa se alterou por completo a partir daí. Veja a explicação do mesmo:

David é casado com Sofia e tem outro filho além de Mafalda Diamond. Num momento raro, David partilhou pormenores da história de amor com Sofia, que nunca apareceu. O vencedor do Dilema admite que a família de Sofia era conhecida no norte e que a conheceu num jogo de futebol.

Dias depois, num jantar, os dois encantaram-se e estão juntos há mais de 20 anos: «A Sofia é tudo. Faz falta e é a nossa totalidade».

David nasceu no Porto e admite ter sido um jovem rebelde, com um passado de drogas. Passado que superou e tornou-se num homem de família.

Sobre o Dilema, David sempre mostrou interesse em participar num reality show, nomeadamente quando a filha entrou no Big Brother. Por isso, quando foi convidado para este Dilema, não recusou.

Admite que vai querer manter contacto com alguns jogadores e revelou que o valor do dinheiro poderá ser investido numa casa no Algarve.