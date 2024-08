David Mesquita fala da sua altura e revela a Goucha: «Nunca disse isto a ninguém»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

David Mesquita: «Foi algo que me salvou e ajudou enquanto pessoa»

David Mesquita sobre sucesso estrondoso de Morangos com Açúcar: «Não estava preparado»

David Mesquita sobre Marie: «Ela chorou com a minha fragilidade. Isto é muito bonito»

No Goucha, conversamos com o ator e ex-concorrente do «Dilema», David Mesquita.

David Mesquita, ator e o concorrente expulso do «Dilema», veio ao Goucha dar a conhecer a sua história de vida.

Recorda uma infância feliz. Nasceu numa família unida e as dificuldades só os aproximaram. Não se recusou a falar da sua altura e das piadas que muitas pessoas fazem. Também a nível profissional, David sente que a baixa estatura o pode ter penalizado: «O que me faz confusão aceitar é o conceito de que tem de ser um ator mais alto». A propósito de Morangos com Açúcar, um dos seus sucessos, recordou a alcunha que a sua personagem tinha, o Pulga: «Nunca disse isto a ninguém. Fiquei muito contente quando fui convidado para o projeto e quando eu soube que o meu personagem era tratado por Pulga, eu tremi. Estava a fazer algo gigante, mas o termo usado acaba por ser depreciativo».

Quando era criança, David Mesquita trabalhou como modelo e aos 15 anos decidiu estudar artes. Aos 18 anos estrou-se no Teatro Nacional Dona Maria II e a paixão pela representação ficou. Ao grande público, deu-se a conhecer através de Morangos com Açúcar.

Contudo, a carreira não evoluiu como esperava. Sem trabalho como ator, procurou outras formas de ganhar dinheiro. Tem uma empresa de design onde cria e vende as suas próprias peças de arte.

A nível pessoal, David Mesquita conheceu a mulher numa aplicação de encontros e hoje já é pai de um menino de 3 anos. O filho Benjamim veio a estúdio surpreender o pai.