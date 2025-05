Élvio Santiago num casamento a três: «Não consegue viver sem amar as duas»

O cantor e ex-concorrente do Dilema viveu um dia único.

O cantor Elvio Santiago, ex concorrente do reality show «Dilema, apresentado por Manuel Luís Goucha, foi um dos convidados especiais de um casamento que não passou despercebido. O artista esteve presente na celebração do amor entre Ana, Carla e António — um trisal que oficializou a união com votos de cumplicidade a três.

Nas redes sociais, Elvio partilhou imagens do momento e deixou uma mensagem emotiva: “Hoje três corações se unem num só. A Ana e a Carla amam-se e juntas sentem um amor incondicional pelo António. Já o António não consegue viver sem amar as duas, só tem olhos para elas. Felicidades aos três. Viva o amor.”

A cerimónia foi marcada pela informalidade, mas também pela emoção e pelo forte apoio entre os noivos. Apesar de não ter valor legal em Portugal, o gesto teve um forte simbolismo e representa um compromisso assumido perante família e amigos.

