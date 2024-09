Goucha «declara-se» a Nelson Lisboa: «Se eu tivesse um filho, adoraria que fosse como tu»

Nelson Lisboa tece elogios a David Diamond, mas confessa: «Não queria estar no meio do conflito»

No Goucha, o médium e ex-concorrente do «Dilema» esteve à conversa com o apresentador e recebeu elogios.

Nelson Lisboa pertencia à equipa com menos dinheiro no «Dilema» e, por causa disso, saiu do jogo e não foi repescado. Assim, hoje vem ao nosso programa fazer o balanço do jogo, ele que foi muito elogiado pelos colegas e pelos espectadores e hoje também pelo apresentador. Manuel Luís Goucha confessou que Nelson era o único concorrente de quem era amigo e acrescentou: «Se eu tivesse um filho, adoraria que fosse como tu».

Nelson retribui os elogios e confessou que aceitou o desafio, também, por ser Manuel Luís Goucha a apresentar.

O médium aceitou participar no reality show para se dar a conhecer ao público e acredita que o fez da melhor maneira. Admite que pensou desistir, porque os conflitos da casa não o fizeram estar 100% confortável.

Sobre os colegas, foi com Marie com quem criou mais ligação e revela já terem estado juntos num almoço com outros ex-concorrentes. Sobre o futuro, quer manter as consultas de mediunidade e explorar a sua veia artística.