Igor Marchesi reage às polémicas com David Diamond e é confrontado por Goucha

No Goucha, recebemos Igor Marchesi, ator e ex-concorrente do reality show «Dilema».

Igor Marchesi foi expulso na gala do «Dilema» no passado domingo. Hoje foi nosso convidado para fazer o balanço de uma participação polémica e dar a conhecer a sua história de vida.

Quando soube da sua expulsão, Igor não se despediu dos colegas da equipa adversária e deixou «farpas» a David Diamond. No nosso programa, comentou as polémicas e discussões. Goucha questionou Igor: «Para quê aquela frase? Foi desnecessária...»

Igor criticou o jogo de David Diamond, acusando-o de o tirar do sério.

Igor nasceu numa vila de pescadores no estado Espírito Santo, no Brasil, no seio de uma família de origens muito humildes. Foi a avó quem lhe deu o nome artístico Marchesi e tudo o que faz é em sua homenagem.

Além da avó, que já faleceu, Igor Marchesi vê na mãe a sua heroína. Uma mulher que lutou muito para realizar o sonho de ser bancária. Igor tinha 12 anos quando os pais se separaram e cresceu com um pai ausente. A mãe reencontrou o amor e Igor encontrou no padrasto uma pessoa especial.

Igor formou-se em turismo e trabalhou como produtor cultural, mas os teatros na escola prenderam a sua atenção. Conseguiu profissionalizar-se como ator e fez parte da Globo.

Em Portugal há 10 anos, Igor recorda a participação em várias novelas portuguesas.