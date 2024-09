Mafalda Diamond revela com quem vai na viagem que ganhou aos Açores

Mafalda Diamond fala sobre a experiência de participar no Dilema com o pai: «Ele não faz as coisas por mal»

No Goucha, a quarta classificada do Dilema faz o balanço do jogo que acabou com a vitória do seu pai.

Mafalda Diamond foi a quarta classificada do «Dilema». Dentro do jogo, viveu várias emoções com a particularidade de estar 24 horas com o pai, que acabou por se tornar o vencedor. Hoje é nossa convidada para falar da experiência e da sua história de vida. Na final do programa, venceu uma viagem aos Açores e, se na altura foi provocada para ir com Diogo Marcelino, revelou no Goucha que irá com duas amigas.

Mafalda admite que entrou no jogo por causa do pai e que está muito feliz por este ter conseguido cumprir o sonho com uma vitória. Admite que foi um verdadeiro dilema viver na casa e que precisa de descansar desta experiência.

Sobre o futuro, espera ter um negócio próprio, apesar de ter tido experiências em gestão como estagiária.