Marie escreveu uma carta a Goucha, mas este nunca a recebeu. Veja o que dizia e porque emocionou o apresentador

Goucha emociona-se com carta de Marie, que nunca chegou a receber: «Só queria que me desses um conselho»

Marie é uma das concorrentes do novo reality show da TVI, o Dilema. Recordamos a entrevista que deu ao programa Goucha e como foi emocionante.

O novo reality show da TVI, Dilema, conta com a apresentação de Manuel Luís Goucha, que conduz um formato inovador. Uma das concorrentes é Marie, ex-participante do Big Brother Famosos. Os dois protagonizaram um momento viral, quando Marie chamou «baby» a Goucha, mas os dois também já criaram momentos de maior emoção.

Marie no programa Goucha

Dia 11 de março de 2024, Marie foi convidada do programa Goucha, para uma conversa repleta de emoções e declarações fortes. Marie, que ficou conhecida do grande público após a sua participação no «Big Brother Famosos», faz uma revelação em primeira mão, que nem o próprio Manuel Luís Goucha tinha conhecimento. Emocionada, a ex-concorrente do reality show explica que chegou a escrever e a enviar uma carta ao apresentador: «Eu escrevi-te uma carta enorme, porque eu sentia-me muito perdida... tinha-te escrito na altura, porque eu sentia que vinha aqui e não sentia julgamento da tua parte, sentia que me compreendias... e eu não queria nada de ti, só queria que me desses um conselho». O apresentador mostra-se visivelmente comovido e surpreendido ao mesmo tempo, porque nunca chegou a receber a tal carta.

A entrevista começou com uma reportagem dos pais de Marie, em que estes recordam a infância e os piores momentos da vida da filha, que começaram no inicio da adolescência. A procura de um estilo próprio, as constantes mudanças de cabelo, foi algo que os pais começaram a reparar e destacam um 'aceleramento muito grande' da personalidade da filha. «Notei que não era normal, e aí ela entrou numa depressão muito grande e começou a isolar-se. Os episódios que mais me marcaram foi o bloqueio para comer e isso deu cabo de nós... A agressividade começou por eu querer que ela comesse em exagero», revela a mãe. Já o pai José Martinho confessa: «Há imagens que a gente não pode descrever, há imagens que se vê e não se deve contar a ninguém».

Após ser confrontada com as palavras dos pais, a nossa convidada começa por explicar o porquê dessa mesma revolta de que os pais falam e aponta uma espécie de 'falta de amor', não atribuindo a culpa direta aos progenitores. Ainda com o tema da educação em cima da mesa, Marie explica os motivos que a levaram a inscrever-se no «Big Brother Famosos», e fala precisamente do facto de se sentir 'sufocada' em casa, e por isso, querer encontrar o seu lugar. «Adoro estar na minha casa, mas o sonho do meu pai era que eu trabalhasse no talho... era sufocante! E eu queria experimentar a minha vida, não queria ser um boneco na vida dos outros», confessa a ex-concorrente.

No decorrer da conversa, Marie fala-nos do facto de sentir que houve pessoas que se aproveitaram de si, e como isso a levou a uma depressão. A ex-concorrente comove-se, ainda, ao recordar as críticas duras que sofreu, e fala-nos deste lado negro da fama. «Foi muito duro... caiu-me tudo em cima. Acho que foi a altura em que fiquei com uma depressão ainda maior, de repente o meu caso familiar era público... Eu cheguei a ir à Madeira e tive pessoas a dizerem-me que eu não era bem-vinda lá. Houve coisas duras», e continua, «foi duro, porque eu no fundo sabia que não era má», confessa Marie, em lágrimas.

Na parte final da conversa, Marie fala-nos dos motivos que a levaram a pedir ajuda ao pai, depois de se ter sentido perdida em Berlim, e como isso marcou um ponto de viragem na sua vida. Os pais da ex-concorrente do «Big Brother Famosos» explicam-nos, ainda, as mudanças que foram notando na sua filha e como existe agora uma espécie de 'nova' Marie.