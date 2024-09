Porque Kévim, filho de Bernardina Brito, chorou e deixou Goucha sem palavras?

No Goucha, o filho de Bernardina, finalista do Dilema, surpreendeu todos em direto.

Bernardina é conhecida pelo público como uma das ‘rainhas dos reality shows’. No «Dilema» conquistou o segundo lugar, alcançando uma das suas metas, que era ser finalista. Esta quarta feira, dia 11, esteve no Goucha para fazer o balanço da prestação e foi acompanhada pelo filho mais velho Kévim, que todas as galas esteve presente a apoiar a mãe. Manuel Luís Goucha elogiou a forma como Kévim cresceu e como está um jovem maduro. O jovem falou das saudades que teve da mãe e dos abraços, que lhe dão amor. Perante as palavras, Kévim não conteve a emoção e deixou a mãe comovida e Goucha sem palavras.

Se durante o programa existiram polémicas, após o fim do mesmo não acabaram. Segundo notícias que surgiram, existiu um «confronto» entre o pai de Bernardina e o vencedor do Dilema. A ex-concorrente explicou no «Goucha» que não viu a situação, mas que soube que o pai foi parabenizar David e que levou uma camisola com frases em tom de provocação.

Contudo, a nível pessoal, Bernardina afirma não ser rancorosa e diz-se feliz com a sua participação e vitória de David Diamond.

Na parte inicial do programa foi vezes acusada de ser ‘planta’, mas a verdade é que a própria explicou que estava mais calma, amadurecida depois de ser mãe. Contudo, ainda choveram críticas ao seu comportamento, nomeadamente palavrões e gestos que fez. Bernadina esteve no «Goucha» e reagiu à sua participação, mostrando-se contente com a mesma e com o segundo lugar, ainda que seja uma posição repetida de outro reality em que participou.