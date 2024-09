Renato Duarte não sabe quem é o pai e nunca o questionou à mãe: «Não sei se está preparada»

Com a mãe incapaz de o criar, Renato Duarte cresceu na casa dos tios e sem saber o paradeiro do pai

No Goucha, conhecemos a surpreendente história de vida de Renato Duarte, o infiltrado do Dilema.

Renato Duarte é o infiltrado do «Dilema». Admite estar a viver uma das melhores fases da sua carreira e da sua vida, e partilhou connosco a sua história. Renato viveu em Santarém até aos 18 anos e recorda uma infância feliz na companhia dos tios-avós. Nunca conheceu o pai biológico e confessa que essa é uma conversa ainda a ter com a mãe: «Acho que conhecer esse pedaço da minha vida me ajudaria a relacionar melhor com ela. Mas não sei se estou preparado, se ela está preparada...»

Durante a adolescência, fez parte do grupo de teatro da escola e isso mudou-o enquanto pessoa. Sempre soube que a sua vocação era comunicar e contar histórias e, por isso, aos 18 anos foi para Lisboa estudar comunicação.

Entre a vida boémia que teve, Renato percebeu que era homossexual. Feliz e realizado, recorda a «normalidade» com que a família encarou a sua orientação sexual.

Animador do programa da tarde da Renascença, Renato Duarte teve no «Dilema» a sua primeira grande experiência em televisão e confessa ter adorado..