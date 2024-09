Renato Duarte revela: «Eu sou um homem gay. E, antes de eu saber, os outros já sabiam e diziam que era uma coisa má»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Em direto, Renato Duarte faz agradecimento a Goucha: «Foste um dos grandes responsáveis pela minha presença no Dilema»

Com a mãe incapaz de o criar, Renato Duarte cresceu na casa dos tios e sem saber o paradeiro do pai

No Goucha, conhecemos a surpreendente história de vida de Renato Duarte, o infiltrado do Dilema.

Renato Duarte é o infiltrado do «Dilema». Admite estar a viver uma das melhores fases da sua carreira e da sua vida, e partilhou connosco a sua história. Viveu em Santarém até aos 18 anos, altura em que foi para Lisboa estudar comunicação, uma vocação que sentiu desde cedo. Da adolescência, recorda alguns comentários pouco amigáveis, em que o chamavam de «maricas» sem realmente saber o que era. Foi durante a faculdade que percebeu que era homossexual, algo que encarou com naturalidade: «Eu sou um homem gay. E antes de eu saber, os outros já sabiam e diziam que era uma coisa má»

Renato uma infância feliz na companhia dos tios-avós. Nunca conheceu o pai biológico e confessa que essa é uma conversa ainda a ter com a mãe: «Acho que conhecer esse pedaço da minha vida me ajudaria a relacionar melhor com ela. Mas não sei se estou preparado, se ela está preparada...»

Durante a adolescência, fez parte do grupo de teatro da escola e isso mudou-o enquanto pessoa. Sempre soube que a sua vocação era comunicar e contar histórias e, por isso, aos 18 anos foi para Lisboa estudar comunicação.

Animador do programa da tarde da Renascença, Renato Duarte teve no «Dilema» a sua primeira grande experiência em televisão e confessa ter adorado.