Diogo Alexandre declara-se a pessoa especial: «Não há prémio que valha mais do que o teu orgulho»

Diogo Alexandre, ex-concorrente e vencedor do Big Brother, partilhou uma mensagem emocionante nas suas redes sociais

Diogo Alexandre, vencedor de uma das edições mais marcantes do Big Brother, voltou a mostrar o lado mais emocional nas redes sociais. Conhecido não só pela sua passagem intensa pelo reality show, mas também pela sua autenticidade, Diogo tem vindo a conquistar cada vez mais seguidores, partilhando momentos da sua vida longe das câmaras da casa mais vigiada do país.

Este domingo, 4 de maio, por ocasião do Dia da Mãe, o ex-concorrente usou a sua conta de Instagram para partilhar uma fotografia ternurenta ao lado da mãe e a legenda emocionou os seguidores.

Recorde-se ainda de uma das mais marcantes entrevistas no Goucha: A vida inesperada de Diogo Alexandre: Envolveu-se com a explicadora, terminou um casamento e tornou-se mórmon

Num texto carregado de sentimento, Diogo abriu o coração e declarou-se àquela que considera a sua maior inspiração: «O teu amor ensinou-me o que é amar de verdade: incondicional, presente e inteiro. Não há palco, prémio ou conquista que valha mais do que ver o teu orgulho no meu olhar.» E continuou: «Se tiver a sorte de um dia amar como tu amas… terei cumprido o maior propósito da vida.»

A mensagem terminou com um gesto de carinho estendido a todos os que ainda têm as suas mães por perto: «Feliz Dia da Mãe ❤️Partilhem este amor com as vossas mães, enquanto ainda vão a tempo.»