Ator de Morangos com Açúcar sofre acidente e fica hospitalizado

O ator Diogo Carmona partilhou o que aconteceu nas redes sociais.

Diogo Carmona sofreu um novo acidente, desta vez durante os treinos para uma competição de skate em Madrid, Espanha. O ator e atleta adaptado, de 27 anos, partilhou a informação através da sua conta de Instagram, onde se mostrou internado e a recuperar da lesão.

“Estava a saltar umas escadas grandes, era um campeonato, em Madrid, tinha acabado de chegar”, explicou Diogo, descrevendo o momento do acidente. O jovem, que ficou conhecido do público desde a infância através da televisão, estava a iniciar uma viagem de sete dias por Espanha no âmbito desta competição.

Numa publicação feita a partir da cama de hospital, visivelmente em sofrimento, Diogo Carmona revelou que fraturou o perónio — osso da perna — e que poderá ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica. “Fraturei o perónio e estou aqui no hospital cheio de dores”, declarou, agradecendo o apoio recebido.

Recorde-se que em 2019, Diogo Carmona foi vítima de um grave acidente com um comboio, que resultou na amputação de um dos pés. Desde então, tem desenvolvido um percurso desportivo como atleta adaptado na área do skate, conciliando com a representação e a produção de conteúdos digitais.