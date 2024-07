Diogo Carmona foi condenado a 4 anos de prisão com pena suspensa: «Achei que ia preso»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Diogo Carmona: «Sou um homem mudado com várias lições de vida»

Depois de ter sido atropelado por um comboio, Diogo Carmona aproximou-se de Deus: «É algo que me conforta»

Goucha para Diogo Carmona: «Como lidas com a tristeza de não ir fazendo teatro ou novela?»

Diogo Carmona fala dos problemas pessoais com a mãe. 4 anos de prisão com pena suspensa está a terminar

No Goucha, conversamos com o ator e atleta Diogo Carmona, que vai participar num evento nos Jogos Olímpicos, e falamos sobre algumas polémicas da sua vida.

Diogo Carmona tem novos desafios e hoje conta-nos tudo. O jovem vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos com uma demonstração de skate adaptado. Durante a sua vida, algumas polémicas fizeram parte. Os conflitos familiares foram constantes e chegaram mesmo a acabar em tribunal. Diogo foi acusado de maltratar a mãe e a avó e foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa: «Achei que ia preso (...) e eu podia ter feito um recurso, mas na altura não quis. Podia ser menos tempo, mas tomei essa decisão porque eu gosto de ir pelo caminho mais difícil».

Uma pena que está prestes a terminar para seu agrado. Admite que a relação com as familiares está boa, depois dos conflitos que vieram a público. Admite que tanto ele como a família se arrependeram do rumo mediático que esta situação levou.

Recordou os anos mais difíceis da sua vida, depois do acidente na linha de comboio que o fez perder o pé esquerdo. Atualmente, o skate é a sua principal fonte de rendimento e lamenta não ter oportunidades como ator.