Diogo Marcelino revela o que realmente o levou a desistir do «Dilema»

Diogo Marcelino explica as razões que o levaram a desistir do «Dilema»- «Desde a primeira que participei, nunca me tinha acontecido nada do género» – Veja a conversa completa

Diogo Marcelino explica o que o levou a abandonar definitivamente o jogo

No Especial com Manuel Luís Goucha, ontem, Diogo Marcelino anunciou a decisão de desistir do «Dilema». O ex-concorrente já tinha manifestado esta vontade na Gala de 4 de agosto, quando, em direto, pediu para abandonar a casa. Nesse dia, o ex-concorrente chegou a estar em estúdio com o apresentador, todavia, voltou atrás na sua decisão. Ontem, 12 de agosto, Diogo Marcelino desistiu definitivamente e justificou a sua decisão:

«Não estou bem, não estou bem da minha cabeça, estou perturbado e não consigo mais estar aqui. Não estou a conseguir dar a volta a isto desde a semana passada. Dar a volta era sentir-me confortável, sentir-me bem e feliz e não consegui. Já não me sinto bem aqui, já não estou a conseguir ser feliz, por isso, quero voltar lá para fora e voltar a mim».

Confrontado por Manuel Luís Goucha sobre a imagem que poderia estar a passar, o concorrente respondeu:

«Não estou preocupado com a imagem que possa estar a passar aí para fora, mas tenho as vozes da minha família a ecoar ainda na minha cabeça. A situação foi dura para mim e, infelizmente, já não consigo mais».

Recorde-se que a mãe de Diogo Marcelino pediu ao filho para abandonar o programa durante a Gala do dia 4 de agosto.

À conversa com Cristina Ferreira, Diogo Marcelino explicou que «estava perturbado» dentro da casa. O ex-concorrente assume que não conseguiu lidar com a pressão dentro do jogo. Diogo Marcelino salientou que esta experiência foi muito diferente das que tinha tido anteriormente:

«Desde a primeira que participei, nunca me tinha acontecido nada do género».

Veja aqui a conversa completa com Diogo Marcelino.