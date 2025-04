«Eu dava a minha vida por ele»: Mulher que cuida do marido comove Manuel Luís Goucha

Rosa chora com a doença do marido, que tem a mesma doença de Céline Dion: «Ela tem posses, nós não»

Quando Rosa Pereira pensava ter encontrado, finalmente, a estabilidade emocional e familiar, o destino surpreendeu-a com um novo desafio. Depois de anos marcados pela violência numa anterior relação, Rosa tinha reconstruído a vida ao lado de Marco, o homem por quem se apaixonou há mais de uma década e com quem partilha uma história de amor e superação. Mas tudo mudou quando Marco foi diagnosticado com Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença neurológica rara, progressiva e incurável – a mesma que afeta a cantora Celine Dion: "A Céline Dion tem posses, nós não"

Uma vida virada do avesso

Estavam juntos há 11 anos. “Tínhamos uma vida feliz, simples, mas estável”, conta Rosa. Marco sempre foi um homem ativo, até que, em 2003, sofreu dois acidentes de trabalho. A partir daí, começaram os primeiros sinais estranhos: dores constantes, formigueiros, perda de força. O diagnóstico correto só chegou em 2024, depois de várias internações e três erros médicos.

A Síndrome da Pessoa Rígida foi uma sentença difícil de ouvir. Marco perdeu a fala, a mobilidade e está acamado há quase dois anos. “Ele já não consegue comunicar com palavras, mas fala comigo com os olhos”, descreve Rosa, emocionada.

Rosa teve de deixar o trabalho. Hoje é cuidadora a tempo inteiro do marido. Marco depende dela para tudo. A história não deixou Manuel Luís Goucha indiferente.