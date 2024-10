Tiago, o jovem que é cuidador da mãe e emocionou Cristina Ferreira, vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha

Tiago Arromba tem 33 anos e desde os 13 que é cuidador de vários familiares. Tudo começou quando teve de cuidar do tio com doença de Huntington, a mesma da mãe.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Leonel e Tiago, dois cuidadores, que dedicam a sua vida a duas mulheres muito importantes nas suas vidas. Leonel cuida da mulher, que, há 5 anos, sofre de Alzheimer. Tiago é cuidador da mãe, que é portadora da doença de Huntington.

Tiago vai ser agora convidado do próximo «Goucha» e promete ser uma conversa emocionante.

Ao ouvir os dois testemunhos, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos mostraram-se comovidos com a história dos dois convidados. Durante o programa, Cristina Ferreira destacou uma coincidência que a tocou. «Achei curioso chamar-se Tiago...», disse a apresentadora, no momento em que estava a apresentar a história do convidado, que tem o mesmo nome do filho desta.