Maria Flor vive com um doença desconhecida: «Não sabemos o que causa isto»

No Goucha, conhecemos a história de Maria Flor, que vive com uma doença que os médicos não conseguem descodificar.

Maria Flor Gameiro tem 18 anos e vive com uma doença desconhecida desde os 14. Os médicos dizem que é uma doença autoimune, mas não sabem o verdadeiro diagnóstico. Maria Flor explica que por causa da doença tem a motricidade fina afetada e cansa-se facilmente: «Não sabemos o que causa isto».

Os primeiros sintomas da doença começaram em janeiro de 2020 e numa consulta de rotina no oftalmologista foi diagnosticada com uma uveíte intermédia bilateral. Contudo, pensou que fosse a vista cansada e seguiu com a sua vida. Tudo piorou em 2022 quando teve Covid-19. Perdeu a sensibilidade no corpo e a autonomia para fazer coisas simples, como tomar banho e comer.

Esteve internada 2 semanas e fez fisioterapia durante 9 meses. Depois disto, tentou retomar a sua vida normal fazendo ainda tratamento hospitalar dois dias por mês.

Maria Flor participou no Masterchef Júnior em 2017 e ficou em terceiro lugar.