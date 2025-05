Não fumador diagnosticado com cancro do pulmão em estado terminal: «Quanto tempo mais irei ter?»

Um testemunho impressionante a não perder no programa «Goucha».

Em outubro de 2022, Filipe Paixão, então com 36 anos, recebeu um diagnóstico que mudaria por completo a sua vida: cancro do pulmão em estádio IV, já com várias metástases cerebrais. Não fumava, não apresentava comportamentos de risco e não tinha qualquer histórico clínico que apontasse para uma condição tão agressiva.

Filipe vai estar no programa «Goucha» para uma conversa imperdível e num teaser do programa fala um pouco do tema:

«As primeiras semanas são um caos. É literalmente preparar a nossa morte... Quanto tempo mais irei ter? O que tenho aprendido é viver um dia de cada vez»