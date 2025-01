Ângelo Torres admite dificuldades de viver com 'segredo': «Evitava viver nesse engano»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ângelo Torres é surpreendido pela filha: «Sou uma pessoa com muita sorte»

Ator Ângelo Torres vive com doença degenerativa: «Há 20 anos, eu já estaria morto»

Em 2001, Ângelo Torres foi diagnosticado com Esclerose Múltipla, uma condição que inicialmente escondeu por temer perder oportunidades. No «Goucha», mostrou-se arrependido dessa decisão.

Nascido na Guiné Equatorial, Ângelo Torres é um dos atores mais estimados do panorama artístico em Portugal. Ao longo de uma vida marcada por desafios e conquistas, construiu uma carreira destacada no teatro, cinema e televisão. Atualmente, integra o elenco da novela “A Fazenda”, da TVI.

Em 2001, a sua vida mudou drasticamente com o diagnóstico de Esclerose Múltipla. Por receio de perder oportunidades na sua profissão, decidiu manter a doença em segredo, uma escolha da qual hoje lamenta: "Devia ter assumido há mais tempo. Evitaria viver nesse engano... Viver durante muito tempo com uma mentira, era muito, muito difícil."

Ao longo dos anos, enfrentou surtos que comprometeram a sua vida, escondendo de todos.

Infância e Juventude: Uma Vida Marcada por Mudanças

Crescido em São Tomé e Príncipe, Ângelo é o mais novo de 25 irmãos de uma família profundamente envolvida em política. O seu pai ocupou importantes cargos como Ministro do Trabalho, Justiça e Economia em São Tomé.

Em 1978, foi enviado para Cuba, onde estudou durante sete anos. “Nasci numa família muito politizada, e estudar em Cuba era importante”, relembra. No entanto, foi só em 1986, ao chegar a Portugal, que a sua vida encontrou um novo rumo.

O Despertar para a Representação

Inicialmente, Ângelo trabalhou como técnico de ar condicionado e fez biscates em obras, sem saber ao certo qual seria o seu futuro. A entrada no Chapitô revelou-se transformadora. Depois de passar por várias companhias de teatro, começou a ser chamado para participar em filmes e séries de televisão. O seu grande projeto foi “A Única Mulher”, mas Ângelo considera-se, acima de tudo, um contador de histórias. Durante anos, percorreu Portugal, encantando crianças com as suas narrativas.

Uma Carreira e Vida Cheias de Significado

Aos 39 anos, Ângelo foi pai pela primeira vez. Babado, como ele próprio admite, mantém uma relação muito próxima com a filha, que também seguiu os seus passos no teatro e cinema. Já contracenaram juntos, um momento de grande emoção para o ator.