Cristina Ferreira e Cláudio Ramos prometem "vingança" a Manuel Luís Goucha

No programa «Dois às 10», o apresentador Manuel Luís Goucha assusta os colegas, que reagem com animação.

Manuel Luís Goucha protagonizou um momento inesperado no programa da manhã da TVI. O apresentador do programa da tarde da TVI fez uma aparição surpresa no estúdio do Dois às 10, o matutino conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Goucha entrou em direto e pregou uma partida à dupla de apresentadores, provocando gargalhadas tanto no estúdio como entre os espectadores.

Visivelmente surpreendidos, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos brincaram com a situação, prometendo "vingança" num tom descontraído, deixando no ar a possibilidade de uma futura invasão ao Goucha, o programa vespertino do veterano apresentador.