Vera de Melo e Goucha mandam mensagem a colaborador do «Dois às 10»: «Está a viver um momento difícil»

Vera de Melo, psicóloga e presença diária na TVI, falou da sua carreira multifacetada e deixou uma mensagem de apoio ao repórter Pedro Ramos Bichardo, que enfrenta a perda do avô. Manuel Luís Goucha revelou que também enviou uma mensagem de conforto.

Vera de Melo, reconhecida psicóloga e presença diária no programa da manhã da TVI, destaca-se como uma mulher multifacetada. Com uma carreira de 20 anos, acumulou conquistas que vão desde a criação de clínicas até ao lançamento de livros e podcasts. Durante a conversa, Vera de Melo mencionou Pedro Ramos Bichardo, repórter do programa «Dois às 10», e aproveitou para mandar mensagem de força: "Está a viver um momento difícil, faleceu o avô". Manuel Luís Goucha admite que já sabia e que enviou igualmente uma mensagem.



Uma Infância em Seia: O Berço das Ambições

Nascida e criada em Seia, no distrito da Guarda, Vera de Melo é a mais velha de duas irmãs. “Sempre fui muito ligada ao lado materno da minha família”, recorda, destacando a relação próxima com os avós e o ambiente carinhoso em que cresceu. “Fui uma menina muito mimada pela minha família”, confessa. A sua infância foi marcada pela simplicidade típica da vida na aldeia, onde construiu laços duradouros e memórias inesquecíveis.



Lisboa e a Psicologia: Um Salto para a Independência

Contrariando os desejos dos pais e dos professores, Vera decidiu estudar Psicologia, mudando-se para Lisboa. “A minha professora e os meus pais queriam que eu seguisse outro curso”, conta. Determinada a alcançar a independência, conciliou estudos e trabalho, sublinhando o início precoce da sua carreira empreendedora.

Carreira de Sucesso: Livros, Televisão e Perfumes

Hoje, Vera é proprietária de duas clínicas de Psicologia e mantém uma presença constante na comunicação social. A sua entrada na televisão aconteceu há cinco anos, e, desde então, tornou-se uma das comentadoras mais faladas. Além da televisão, colabora com várias publicações nacionais e lançou dois podcasts que abordam temas como o amor e as emoções.

Uma Vida Familiar Repleta de Amor

Casada pela segunda vez, Vera conheceu o atual marido em 2010. Juntos, têm uma relação sólida e partilham a alegria de criar Matilde. A família é um pilar central na vida da psicóloga, que não hesita em partilhar os momentos especiais com o público.