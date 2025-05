Casamento real: o gesto da infanta Maria Francisca que não passou despercebido - e até Manuel Luís Goucha comentou

Recorde o casamento da filha de Duarte Pio de Bragança e Isabel de Herédia.

A propósito da festa real, onde se vai celebrar um dos casamentos mais emblemáticos da história recente em Portugal: a união entre D. Duarte Pio de Bragança, pretendente ao trono português, e Isabel de Herédia, no imponente Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, recordamos o último "casamento real" em solo português.

Foi no dia 7 de outubro de 2023 que decorreu o Casamento Real no Palácio Nacional de Mafra. Ali, casou-se a infanta Maria Francisca e o noivo Duarte Maria. A cerimónia, que foi acompanhada por milhares de portugueses, foi conduzida por Manuel Luís Goucha, Rita Rodrigues, Maria Cerqueira Gomes e José Carlos Araújo. Dias antes, Manuel Luís Goucha já tinha conduzido uma entrevista à ifanta, no programa Goucha. A cumplicidade entre os dois ficou evidente e, durante o casamento, existiu um gesto da infanta que não passou despercebido a Goucha.

Durante a saída dos noivos, a Infanta Maria Francisca acenou ao apresentador, que lhe desejou os parabéns, retribuindo com um carinhoso "obrigado".

«Foi dos trabalhos que mais gostei de preparar e executar», escreveu ainda o apresentador na publicação, que pode ver aqui:

Recorde a entrevista que a Infanta deu ao nosso programa: