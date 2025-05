D. Duarte Pio e Isabel de Herédia celebram 30 anos de casamento com cerimónia em direto na TVI

Já se sabem quem são os rostos desta emissão especial.

Foi a 13 de maio de 1995, há quase 30 anos, que se celebrou um dos casamentos mais emblemáticos da história recente em Portugal: a união entre D. Duarte Pio de Bragança, pretendente ao trono português, e Isabel de Herédia, no imponente Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

A cerimónia, que decorreu num dos mais icónicos monumentos nacionais, atraiu a atenção de milhares de portugueses. Apesar de o casamento ter acontecido à porta fechada, muitos populares reuniram-se no exterior do mosteiro para testemunhar aquele que foi considerado, na altura, um verdadeiro “casamento real”.

Neste sentido de celebração, a TVI vai transmitir a celebração de aniversário do casamento: “Em 1995, o país parou para o casamento de D. Duarte Pio e Dona Isabel de Herédia. Amanhã, voltamos a celebrar esta união com Manuel Luís Goucha e Rita Rodrigues. Junte-se à festa real. 30 anos de casamento de D. Duarte e Dona Isabel. Amanhã, na TVI“.

Presenças ilustres e simbolismo histórico

Entre os convidados estiveram altas figuras do Estado, como o então Presidente da República, Mário Soares, e o Primeiro-Ministro da época, Cavaco Silva, além de representantes de várias casas reais europeias, sublinhando a importância protocolar do evento.

A noiva, Isabel de Herédia, deslumbrou com um vestido de zibelina, adornado com bordados de lantejoulas e missangas, complementado por luvas, véu longo e um buquê de rosas e orquídeas. Um dos elementos mais simbólicos do seu visual foi a tiara, carregada de significado: trata-se de uma peça que pertenceu à rainha D. Amélia, a última rainha consorte de Portugal, conferindo ainda mais peso histórico à ocasião.

Uma união que perdura

D. Duarte Pio e Isabel de Herédia são hoje pais de três filhos: Afonso, Dinis e Maria Francisca de Bragança, esta última protagonista do mais recente casamento da família. A cerimónia da filha dos Duques de Bragança, celebrada com pompa e circunstância, foi acompanhada de perto por milhares de portugueses, que assim testemunharam a continuidade da tradição.

