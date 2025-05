Não passou despercebido: filho de Luís Montenegro surge ao lado do pai em noite de vitória

A noite eleitoral ficou marcada pela vitória da AD e pela disputa do segundo lugar entre o PS de Pedro Nuno Santos e o Chega de André Ventura.

Em noite de vitória para a AD, que viu a posição de Luís Montenegro reforçada, Luís Montenegro terminou a noite eleitoral com o discurso final da noite. Ao seu lado estavam membros do partido e não só. A família, a quem o primeiro-ministro se dirigiu inicialmente, mostrou o apoio público.

O seu filho, Hugo Montenegro esteve presente, ele que deu tanto que falar durante a campanha eleitoral, tornando-se alvo de grande curiosidade por parte do público.

A aparência física do jovem começou a gerar comentários nas redes sociais, especialmente após as notícias relacionadas com a empresa familiar do primeiro-ministro.