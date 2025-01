O «segredo» para perder peso de forma saudável sem alimentos proibidos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Começamos o novo ano sempre com novas resoluções e a perda de peso é a mais falada. Por causa disso, recordamos como Noélia, emblemática concorrente do Big Brother, perdeu tanto peso sem proibir alimentos.

No Big Brother 2020 tornou-se famosa e foi pedida em casamento, mas foi a dureza da vida que fez dela a mulher de fibra que é hoje. Noélia esteve, como nunca a viu, no nosso programa para uma conversa emocionante, onde recordou momentos da sua vida e falou da incrível mudança de visual, revelando os «segredos» para a perda de peso.

A ex-concorrente do «BB 2020» contou que não tem alimentos proibidos e que gasta mais calorias do que as que consome, estando a praticar exercício físico todos os dias.

A algarvia falou ainda de alteração estética que fez na sua cara, algo que foi bastante elogiado pelos seguidores.

