Rafaela perdeu o pai e, ao tentar salvá-lo, ficou completamente queimada: «Não tenho problema com o olhar dos outros»

Rafaela ficou com 85% do corpo queimado após explosão em casa: «Perdi tudo»

Rafaela viu a sua vida mudar radicalmente após uma explosão em casa, que lhe deixou o corpo e o rosto desfigurados ao tentar salvar o pai. Num testemunho emocionante no programa «Goucha», ela partilhou a sua corajosa história de perda, dor e superação.

No dia 24 de junho do ano passado, a vida da família Gonçalves mudou para sempre. O que parecia uma manhã normal transformou-se numa tragédia que destruiu não só a sua casa, mas também a sua família. Enquanto Fátima saía de casa, o seu marido, Aníbal, acendeu o interruptor de luz, provocando uma violenta explosão devido a uma fuga de gás na cozinha. Este acidente resultou na morte imediata de Aníbal e deixou a filha do casal, Rafaela, e a neta, Margarida, com queimaduras graves.

Uma Tentativa Desesperada de Salvar o Pai

Este ato de coragem teve consequências devastadoras. Rafaela ficou com 85% do corpo queimado e acabou por ser transportada de helicóptero para o hospital, onde esteve em coma induzido durante cinco meses. A gravidade das suas lesões deixou-a com sequelas permanentes, incluindo a perda de parte dos dedos das mãos e dos pés e uma invalidez de 93%: "Não me interessa o olhar dos outros. O mais difícil foi ter perdido o meu pai"

A neta do casal, Margarida, com apenas 11 anos, também ficou presa dentro da casa durante o incêndio. Apesar de conseguir escapar, sofreu queimaduras em 60% do corpo. Tal como a sua tia, foi submetida a um coma induzido para conseguir suportar os tratamentos exaustivos. Após meses de recuperação, Margarida foi viver com a mãe na Alemanha.

Um Futuro Incerto para Fátima e Rafaela

Depois da tragédia, Fátima e Rafaela enfrentam agora uma luta diária. Vivem numa fundação, onde aguardam poder voltar a uma casa de Rafaela. A situação torna-se ainda mais complexa devido ao facto de Rafaela ter uma casa própria, mas estar impedida de lá viver. A sua casa está ilegalmente ocupada, e os inquilinos recusam-se a sair, agravando o sofrimento da jovem que, para além das sequelas físicas, tem de lidar com mais este obstáculo.

Contudo, saem do programa Goucha com nova esperança após Suzana Garcia disponibilizar ajuda para a família.