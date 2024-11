Anabela recebeu uma "sentença de morte": «Tem 3 a 5 anos. Aproveite a vida»

Jovem teme ficar sem a mãe, diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica: «Só de pensar fico com um nó na garganta»

Anabela, uma mulher determinada, viu a sua vida mudar com o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) aos 53 anos, uma doença que lhe retirou a autonomia. Ao lado do marido Luís, com quem abriu uma pastelaria de sucesso, Anabela enfrenta agora um prognóstico de 3 a 5 anos de vida, com o apoio incondicional da família.

Anabela, uma mulher determinada e cheia de energia, trabalhava em pastelaria, onde conheceu o marido, Luís, há 36 anos. Juntos, construíram uma carreira em várias empresas e, no auge da pandemia, realizaram o sonho de abrir a própria pastelaria, que prosperou ao ponto de inaugurarem uma segunda loja em 2023. No entanto, a vida do casal sofreu um revés quando Anabela foi diagnosticada, aos 53 anos, com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que, aos poucos, lhe retirou a autonomia e obrigou Luís a assumir o papel de cuidador a tempo inteiro. Num cenário terrível, Anabela recorda que os médicos lhe deram um prazo de vida: "Tem 3 a 5 anos. Aproveite a vida"

A Jornada como Cuidador: “A Minha Mulher Depende de Mim para Tudo”

Desde o diagnóstico, Luís assumiu o papel de cuidador da mulher, com quem partilha não só a vida, mas também a gestão do negócio familiar. “A minha mulher depende de mim para tudo”, afirma Luís, que se desdobra entre o cuidado diário de Anabela e o trabalho na pastelaria.

Um Negócio de Família Marcado pela Força e Dedicação

Apesar das dificuldades, o casal mantém o negócio em funcionamento, contando também com o apoio da filha, Ana Filipa, que descreve a mãe como uma “mulher furacão”. Filipa, formada em Apoio Psicossocial, começou a trabalhar na pastelaria dos pais, um negócio que sempre acompanhou o crescimento da família e que agora serve também como pilar de união em tempos difíceis.

Anabela: Determinada a Continuar, Mesmo com Limitações

Apesar das limitações físicas, Anabela continua a gerir a área de recursos humanos da pastelaria. Embora já não consiga andar, mantém uma presença ativa e continua a comunicar com a equipa. “Ainda consigo falar, mas há alturas em que já fico muito cansada”, confessa Anabela, que está a aprender a comunicar através do olhar, adaptando-se às novas exigências que a doença lhe impõe.

Gonçalo e Ana Filipa: Filhos Unidos na Luta pela Mãe

Os filhos do casal, Gonçalo, de 19 anos, e Ana Filipa, de 24, estão igualmente comprometidos com o bem-estar da mãe e o sucesso do negócio. Gonçalo, que estuda Marketing e Publicidade, sabe que um dia vai poder colaborar na pastelaria de família, um sonho que partilha com os pais. Para ele, o diagnóstico da mãe foi devastador, mas acredita que os momentos que a família tem criado juntos servem para “criar bons momentos” e manter o amor vivo.

O Futuro: Uma Casa Adaptada e o Compromisso de Viver o Presente

Com a progressão da doença, o casal prepara-se para uma nova fase, com a necessidade de mudar de casa para um espaço adaptado às exigências físicas de Anabela. Apesar das dificuldades, Luís e Anabela mantêm o compromisso de viver o presente. “Desde que descobrimos a doença, decidimos gozar a vida”, afirma Luís, que leva a mulher a passear, a jantar fora e até a viajar. Paris, Londres, Roma, Grécia e Santiago de Compostela são alguns dos destinos onde o casal criou memórias que agora guardam como tesouros.

Uma História de Amor que se Fortaleceu com a Adversidade

Para Anabela, o apoio incondicional de Luís tem sido essencial. “O meu marido trata de mim com o mesmo amor de sempre”, afirma. Ao mesmo tempo, reconhece que a doença é uma “sentença de morte”, mas afirma que o diagnóstico os uniu ainda mais.