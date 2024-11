Vida sexual entre pessoas com deficiência: jovem fala sem tabus e mostra-se apaixonada

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Portadora de deficiência, Ana recorda revolta por ver a irmã mais nova a andar: «Só me sentia triste»

Ana nasceu com espinha bífida: «Tenho medo do futuro porque é incerto»

Testemunho de superação: Ana, com espinha bífida, escreveu um livro para ajudar outras pessoas

Sexualidade na deficiência: Ana, com espinha bífida, namora com um jovem com deficiência motora

Ana Catarina Queirós nasceu com Espinha Bífida, mas contrariou todas as previsões médicas e tornou-se independente. Há dois anos, iniciou uma relação com Carlos, também com deficiência motora, vivendo juntos uma história de amor e superação, com o apoio incondicional da mãe.

Ana Catarina Queirós nasceu em 1997, em Ovar, e a sua chegada ao mundo trouxe um desafio inesperado para os pais, Maria de Fátima e António. Sem qualquer indicação prévia, descobriram que a filha nascera com Espinha Bífida na sua forma mais severa, uma condição neurológica que implicaria grandes limitações físicas e de saúde. Operada à medula com apenas 11 dias de vida, Ana passou o primeiro ano hospitalizada, lutando contra infeções graves e outras complicações. Contudo, contornou todas as previsões e tornou-se numa mulher independente.

Um Amor Especial: “O Meu Namorado Também Tem uma Deficiência Motora”

Há dois anos, Ana iniciou uma relação com Carlos, que, como ela, tem uma deficiência motora. Unidos pelas experiências e desafios comuns, o casal vive uma relação de cumplicidade e amor, partilhando o sonho de uma vida plena e independente, superando juntos os obstáculos diários. Ao lado da mãe, que sempre falou com a filha sobre a sexualidade, Ana mostrou-se feliz e apaixonada pelo namorado.

Apesar de tudo, admite que vive com incerteza em relação ao futuro: "Tenho crises de ansiedade por pensar que a qualquer momento posso morrer"

A Força de uma Mãe

Para Maria de Fátima, mãe de Ana, o percurso não foi fácil. Recorda o choque ao descobrir que a filha nascera com uma condição incapacitante e as dificuldades de lidar com a doença. A luta para proporcionar a Ana uma vida independente tornou-se a sua prioridade, vendo agora, com orgulho, que a filha é “tudo o que os médicos disseram que ela não seria”.

“Os Médicos Diziam que Nunca Seria Independente”

Os médicos tinham um prognóstico reservado: Ana provavelmente nunca andaria nem seria autónoma. Mas, contra todas as previsões, ela contrariou essas limitações. Com o apoio da família e uma força de vontade notável, foi acompanhada no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, onde aprendeu a usar um andarilho, ganhando uma independência que parecia impossível.

A Adolescência Difícil: Bullying e Depressão

A adolescência trouxe novos desafios emocionais. Durante a escolaridade, Ana foi vítima de bullying, sofrendo agressões verbais e físicas que marcaram profundamente a sua autoestima. Contudo, ultrapassou as dificuldades e mostrou a todos que consegue fazer o mesmo.

Uma Mulher Independente e Ativa na Comunidade

Superadas as adversidades da adolescência, Ana tornou-se uma mulher independente e determinada. Hoje, trabalha como assistente administrativa na Junta de Freguesia de Ovar e orgulha-se de ter tirado a carta de condução. “Trabalho, tirei a carta, namoro e sei que sou capaz de tudo”, afirma com confiança. Ana também lançou uma petição para melhorar as acessibilidades, uma causa pela qual luta para garantir maior inclusão para todos.

Um Legado de Esperança: “Passagem a Borboleta”

A sua história inspiradora deu origem ao livro Passagem a Borboleta, onde Ana conta as suas experiências de vida, desde o nascimento até à superação dos desafios. O livro é um testemunho de resiliência, através do qual Ana espera inspirar outras pessoas com limitações físicas a acreditarem na sua força e potencial.