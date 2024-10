O que aconteceu a Manuel Luís Goucha há duas noites para que uma terapeuta holística lhe tenha enviado ajuda?

Em conversa com Vanda Rodrigues, terapeuta holística natural do Funchal, Manuel Luís Goucha foi informado de que recebeu ajuda da mesma há duas noites. De forma curiosa e entre risos, o apresentador revela ter sofrido de insónias.

Nascida no Funchal há 52 anos, Vanda Rodrigues é hoje uma mulher que encontrou no caminho espiritual o seu propósito de vida. Residente em Londres há 17 anos, onde se fixou em busca de uma vida melhor, Vanda carrega uma história marcada por profundas experiências e, ao mesmo tempo, pela busca incessante por cura e significado. Divorciada e mãe de três filhos representa a força de uma mulher que, apesar das adversidades, transformou a dor num instrumento de cura, não só para si, mas também para os outros. A convidada admite que enviou ajuda a Manuel Luís Goucha: "Há duas noites... não sentiu nada?". Com risos, o apresentador admite que viveu uma noite de insónias.

Uma Infância Marcada pelo Trauma e pela Busca de Compreensão Espiritual

A história de Vanda é tocante e revela como os traumas da infância moldaram o seu caminho. " Aos seis anos, assistiu à morte do avô paterno, uma experiência que deixou marcas profundas no seu coração. Contudo, foi aos 15 anos que o impacto foi ainda mais devastador: o seu pai, figura central na sua vida, morreu-lhe nos braços. Esse acontecimento levou Vanda a procurar respostas no campo divino.

“Depois da morte do meu pai, procurei comunicar com ele e pedi-lhe sinais”, afirma. Vanda recorda com emoção o momento em que, ao pedir um sinal ao pai, testemunhou aquilo que interpreta como um “sinal do além”. Um dos mais marcantes foi quando, no dia do aniversário do pai, uma borboleta pousou nos seus braços. Outro episódio misterioso foi quando um quadro com uma foto do pai caiu inexplicavelmente da parede.

O Caminho da Cura e a Profissão como Terapeuta Holística

Com o passar dos anos, Vanda descobriu nas terapias holísticas uma forma de transformar as suas experiências em algo positivo. Hoje, formada em terapias holísticas, dedica-se à realização de limpezas energéticas e ao trabalho espiritual, guiando quem a procura em busca de paz e equilíbrio.

Para Vanda, o lado espiritual tornou-se não só uma profissão, mas também uma missão de vida. "Sinto que vim a este mundo para ajudar as pessoas",