Carla foi violada pelo pai com consentimento da mãe e acabou grávida: «Nunca pensei fazer aborto»

Após engravidar do pai, Carla foge de casa e deixa a bebé com os pais. Fernanda Serrano reage: «Nas mãos daquela criatura?»

No Goucha, Fernanda Serrano conhece uma história impressionante e fica chocada com o que ouve.

Carla Costa tinha 14 anos quando começou a ser violada pelo pai. Durante vários anos viveu esse pesadelo com um final impensável: «Engravidei dele». Uma história impressionante que chocou Fernanda Serrano. Apesar da violação, Carla nunca pensou terminar a gravidez e foi mãe: «Nunca pensei fazer aborto».

A convidada recorda que aos 8 anos da filha contou toda a verdade sobre a sua história: «Ela ficou imóvel». Admite que isso pode ter prejudicado o crescimento da relação entre ambas.

Carla nasceu e cresceu no seio de uma família disfuncional. Aos 9 meses, ficou aos cuidados dos avós maternos e não tinha muito contacto com os pais. Contudo, em casa dos avós a vida também não foi fácil. A avó bebia muito e tornava-se violenta e apenas o avô a protegia.

Aos 13 anos, fugiu de casa para ir viver com os pais. Pensou que a vida iria melhorar, mas só piorou: entre álcool, violência e agressões, surgiram as violações. Apesar de uma denúncia, Carla não foi levada a sério nem mesmo pela mãe, que permitia tudo. Sob ameaças do pai, Carla teve a filha que ficou registada como filha de pai incógnito.

Carla viu-se sozinha com a filha nos braços e, por isso, pediu a uma madre superior que acolhesse a bebé. Depois, Carla decidiu viver noutra cidade, ainda que visitando a filha, para encontrar emprego e organizar a vida. Encontrou o amor e quando casou foi buscar a filha à instituição.