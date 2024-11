O desabafo emocionante de Mariza a Manuel Luís Goucha: «Acho que não sei viver com isso»

As dores da idade: Mariza fala sobre a passagem do tempo e a chegada aos 50 anos

No programa «Goucha», Mariza emocionou-se ao revelar que o pai sofreu um grave AVC no início do ano, obrigando-a a colocá-lo num lar. A fadista chorou ao falar da perda da ligação com o pai, que sempre foi o seu conselheiro e "sábio", devido às sequelas do AVC.

A fadista Mariza foi convidada do programa «Goucha», onde partilhou um episódio pessoal e emotivo: "Isto é uma coisa muito privada e pessoal... espero que a minha mãe me perdoe". Ao longo da conversa, revelou que no início deste ano o pai sofreu um grave AVC que lhe deixou sequelas significativas. O impacto do incidente forçou-a a tomar uma decisão que, segundo a própria, nunca pensou que teria de enfrentar: colocar o pai num lar.

Mariza confessou que sempre foi contra esta opção, prometendo a si mesma que os pais nunca seriam enviados para uma instituição. Contudo, as limitações graves resultantes do AVC tornaram impossível cuidar dele em casa, o que a levou a tomar esta difícil decisão. A fadista não conseguiu conter a emoção ao partilhar que se martiriza por não poder cumprir a promessa que sempre fez a si própria.

Com lágrimas nos olhos, Mariza falou sobre a relação com o pai, descrevendo-o como o seu "sábio", a figura que sempre a orientou e aconselhou ao longo da vida. Agora, a ausência da presença plena do pai, devido às sequelas do AVC, deixou um vazio irreparável: "Acho que não sei viver com isso"

Mariza: A Menina da Mouraria que Conquistou o Mundo

Mariza é um nome que praticamente dispensa apresentações no panorama da música portuguesa. Com uma carreira que se estende por quase 25 anos, a fadista conquistou palcos nacionais e internacionais, acumulando prémios e reconhecimentos. Aos 51 anos, continua a ser uma das vozes mais emblemáticas do fado, símbolo de autenticidade e força cultural.

Os Novos Projetos e os Concertos Especiais

Mariza prepara-se para novos desafios. Com mais de 25 anos de carreira, vai celebrar este marco com concertos especiais, incluindo uma atuação a 22 de novembro no Altice Arena e, posteriormente, nos dias 13 e 14 de dezembro na Super Bock Arena. Além dos espetáculos, a fadista está a preparar um novo projeto: o lançamento do seu primeiro perfume, um passo inédito na sua carreira.