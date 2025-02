Manuel Luís Goucha viveu desgosto amoroso e encontrou conforto numa canção marcante

As origens portuguesas de Fafé de Belém: «Dá-me orgulho e é daí que vem a força do meu trabalho»

Fafá de Belém fala de atriz brasileira «casada com o homem mais cobiçado do Brasil»

Manuel Luís Goucha revelou a Fafá de Belém que viveu um desgosto de amor e encontrou consolo na canção Anoiteceu, que o emocionava profundamente. Atualmente, recorda com humor toda a situação.

Em conversa com Fafá de Belém, Manuel Luís Goucha revelou ter vivido um desgosto de amor há muitos anos que o marcou. Para enfrentar esse momento, encontrou consolo numa canção de Fafá de Belém, cuja melodia e letra o deixavam a chorar: "Eu punha a canção Anoiteceu e chorava, chorava, chorava. Era uma terapia".

Fafá de Belém, aos 68 anos, continua a ser uma figura incontornável no mundo da música e da representação. Cantora, compositora e atriz, construiu uma carreira sólida ao longo de cinco décadas, mantendo sempre uma ligação especial a Portugal, país das suas origens familiares. Em 2011, essa relação tornou-se ainda mais forte quando adquiriu a nacionalidade portuguesa, tornando-se cidadã luso-brasileira.

Posar Nua aos 67 Anos: Uma Afirmação de Confiança e Liberdade

Recentemente, em 2023, Fafá de Belém voltou a surpreender ao posar nua para a Vogue Brasil, aos 67 anos. A decisão foi um ato de liberdade e autoaceitação. "Uma mulher de 67 anos com os seus quilos a mais e orgulhosa da história do corpo”, afirmou, desafiando estereótipos e mostrando que a beleza e a confiança não têm idade.

As Origens Portuguesas e o Amor a Portugal

Nascida a 9 de agosto de 1956, em Belém, no Brasil, Fafá sempre fez questão de destacar as suas raízes portuguesas. “O meu pai era do Norte de Portugal e a minha mãe tinha raízes açorianas”, revelou. Esta herança refletiu-se não só no seu percurso pessoal, mas também na sua arte, sendo uma das poucas artistas estrangeiras reconhecidas como intérprete de fado.

A ligação a Portugal remonta a 1978, quando visitou o país pela primeira vez. Desde então, tem regressado regularmente, quer para atuar, quer para celebrar a sua fé. A devoção a Nossa Senhora de Fátima é um dos pilares da sua vida espiritual.

Uma Mulher de Fé e a Única Artista a Cantar para Três Papas

A sua religiosidade levou-a a protagonizar momentos únicos na história da música e da fé. Fafá de Belém é uma das raras artistas que teve o privilégio de cantar para três papas: João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Em 2020, num momento particularmente especial, cantou em Fátima no dia do seu aniversário, reforçando ainda mais a sua ligação ao santuário mariano.

Do Início da Carreira ao Sucesso Internacional

Desde cedo, a música fez parte da sua vida. Começou a cantar aos nove anos e, com apenas 11, já participava em espetáculos. A sua estreia como atriz aconteceu em 1973, num musical, mas foi a música que a projetou para o estrelato.

Ao longo dos anos, recebeu inúmeros prémios e conquistou um público fiel, tanto no Brasil como em Portugal. O seu carisma, a sua voz inconfundível e a sua gargalhada contagiante tornaram-na uma referência incontornável da música de língua portuguesa.

Maternidade e Vida Familiar

Para além da carreira artística, Fafá de Belém orgulha-se do seu papel como mãe e avó. A sua filha, Mariana Belém, seguiu os seus passos e tornou-se também atriz e cantora. Juntas, já partilharam o palco em vários espetáculos, reforçando os laços familiares através da arte.