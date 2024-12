Pais de dois filhos, casal teve trigémeos: «A casa é um jardim de infância»

No meio da conversa dos pais com Manuel Luís Goucha, criança pede para falar: «Tens perguntas a fazer?»

Preciosa Branco e César Macedo, um casal do norte de Portugal, são pais de cinco filhos após uma gravidez natural que trouxe trigémeos inesperados. Enfermeira e guarda prisional, enfrentam os desafios de uma família numerosa com determinação, descrevendo a casa como "um jardim de infância".

Preciosa Branco e César Macedo, um casal residente no norte de Portugal, são o retrato da determinação e do amor familiar. Enfermeira e guarda prisional, respetivamente, as suas profissões exigentes não os impediram de sonhar com uma grande família. Atualmente, são pais de cinco crianças, enfrentando os desafios e as alegrias de uma família numerosa: "A casa é um jardim de infância".

Um sonho que triplicou

Com dois filhos, Afonso, de sete anos, e Gabriel, de quatro, Preciosa e César decidiram que era altura de tentar ter uma menina. Contudo, a vida tinha outros planos: uma gravidez natural transformou-se na chegada de trigémeos. Vicente, Margarida e Alice nasceram no dia 22 de setembro de 2022, às 33 semanas de gestação, por cesariana.

“Nunca pensámos que o terceiro filho viesse a triplicar”, recorda Preciosa. A descoberta dos trigémeos durante a primeira ecografia foi um misto de surpresa e emoção. “Encarámos a vinda dos trigémeos como uma bênção de Deus.”

Os desafios de uma gravidez

O nascimento prematuro dos trigémeos trouxe novos desafios. “Os primeiros meses foram muito duros. Para cuidar dos três bebés, chegámos a dormir apenas uma hora por noite,” conta César, sem esconder o orgulho na resiliência da sua família.

Rotinas exigentes, mas cheias de amor

Cuidar de cinco crianças com idades tão próximas é uma tarefa hercúlea. Contudo, a organização e o trabalho em equipa têm sido a chave para Preciosa e César.

As profissões do casal, que implicam turnos rotativos, tornam a gestão do dia-a-dia ainda mais complexa. Apesar disso, Preciosa e César acreditam que a sua experiência em famílias numerosas os preparou para este desafio. César, o mais novo de seis irmãos, recorda: “Crescer numa família numerosa foi maravilhoso. Fui muito protegido pelos meus irmãos.”

Uma família que inspira

Preciosa e César começaram a namorar em 2014, partilhando desde o início o sonho de construir uma família. “Quando conheci o César, percebi que tínhamos muitas coisas em comum,” relembra Preciosa. O casal casou-se pouco depois, e Afonso nasceu logo no primeiro ano de matrimónio.

Apesar dos desafios, Preciosa e César mostram que, com determinação e amor, é possível superar qualquer obstáculo. Hoje, olham para os seus cinco filhos como o maior presente da vida.