Beatriz foi abandonada pela mãe, não sabe quem é o pai e viveu como sem-abrigo: «Roubei para comer»

Beatriz é filha de pai incógnito e foi abandonada à nascença pela mãe: «Sempre me senti inferior aos outros»

No Goucha, conhecemos a impressionante história de Beatriz, que tem apenas 24 anos.

Beatriz, tem 24 anos, é filha de pai incógnito e foi abandonada pela mãe. A jovem foi criada pela avó Natália que foi quem a salvou impedindo a mãe de abortar. Beatriz viveu uma adolescência rebelde e aos 15 anos foi institucionalizada mas fugiu e foi viver para a rua, como sem-abrigo: «Roubei para comer». Contudo, percebeu que tinha de dar uma volta à vida e voltou para casa da avó. Tirou um curso profissional de turismo e atualmente trabalho como auxiliar num lar de idosos.

Está grata à avó que nunca a abandonou. Vem ao programa para fazer um apelo para encontrar o pai que nunca conheceu e que talvez nem saiba da sua existência.

Segundo Beatriz, a mãe engravidou na Suíça mas não queria que ela nascesse e só graças à avó é que existe. O pai era um homem casado e já tinha outra família e também não desejava Beatriz.

Quando nasceu, foi entregue à mãe e cresceu com um sentimento de abandono por parte da mãe, que foi para a Suíça sem querer saber de si.

Devido à sua história, tornou-se um alvo de bullying e cresceu com revolta. A adolescência foi marcada pelo consumo de drogas e álcool e deu muitas dores de cabeça à sua avó. Com 13 anos, foi viver 6 meses para a Suíça com a mãe, mas não se deu bem e não criou laços.