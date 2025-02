Após a morte do filho, emigrante português quer voltar para Portugal: «A minha vontade é regressar para estar perto dele»

Paulo recorda o momento em que viu o filho de 15 anos no chão após ser atropelado: «Foi a última vez que vi os olhos do meu filho»

No dia 9 de novembro do ano passado, Rafael, um jovem de 15 anos, foi mortalmente atropelado à porta de casa, em França, enquanto se encontrava no passeio, à espera do pai. O condutor, identificado como o Presidente da Câmara de uma vila próxima, circulava em excesso de velocidade, perdeu o controlo do veículo, subiu o passeio e atingiu o adolescente.

O impacto foi brutal. Rafael ficou gravemente ferido e entrou em coma, resistindo por 16 dias. Infelizmente, acabou por falecer a 25 de novembro. A família decidiu sepultar o jovem em Portugal e, por isso, Paulo não esconde o desejo de regressar para perto da terra onde estão os restos mortais do jovem: "A minha vontade é regressar para estar perto dele"

Um pai revoltado e uma família sem respostas

Paulo Jorge é emigrante em França há 12 anos e tem quatro filhos. Deixou Portugal para dar melhores condições de vida à família, mas nunca imaginou ter de regressar ao seu país para sepultar o filho mais velho: "O meu filho foi atropelado no passeio, em frente à nossa casa. Estava com os irmãos à espera de mim para irmos jogar futebol", recorda, emocionado.

Os irmãos mais novos, Diogo e Paulo, assistiram ao acidente, presenciando um cenário de terror. Rafael permaneceu no chão à espera da ambulância durante 30 minutos, sem receber assistência imediata

Condutor sem consequências legais

O condutor, que continua em liberdade, não prestou qualquer auxílio à vítima. Paulo Jorge denuncia que até ao momento, nenhuma medida de coação foi aplicada ao responsável pela morte do seu filho.

A família tentou avançar com um processo judicial, mas esbarra em dificuldades para levar o caso a tribunal: "Nada vai trazer o Rafael de volta, mas quero justiça pela morte do meu filho", afirma Paulo Jorge, determinado a não deixar que este caso caia no esquecimento.

Um jovem cheio de sonhos interrompidos

Rafael era um jovem calmo e estudioso, com um futuro promissor pela frente. A sua ausência deixou um vazio irreparável na família e um trauma profundo nos irmãos mais novos. A revolta aumenta à medida que o tempo passa sem que haja qualquer responsabilização pelo crime.