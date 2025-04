Conceição foi abandonada pelo marido: «Fui ao dentista com a minha filha e quando voltei tinha levado tudo»

A história de Conceição Almeida é marcada por sacrifício e resiliência. Após um acidente em 2000 que deixou a mãe acamada, abdicou da sua carreira, estudos e casamento, enfrentando o abandono do marido em 2022 e dedicando-se integralmente aos cuidados da mãe.

A história de Conceição Almeida é um exemplo de dedicação e sacrifício, marcada por uma tragédia que mudou para sempre a sua vida e a da sua família. Aos 48 anos, esta mulher é cuidadora informal da mãe, que está acamada há 15 anos, após um acidente de viação devastador ocorrido a 24 de fevereiro de 2000. Conceição renunciou à sua carreira, aos estudos e, mais recentemente, ao casamento. O marido abandonou-a em 2022, deixando-a com a mãe: "Fui ao dentista com a minha filha e quando regressei não vi o carro dele, mas pensei que tinha ido dar uma volta (...) Passado um tempo é que fui ver e não estava nem a almofada dele... Ainda estou para perceber o que aconteceu"

Voltando ao acidente, nesse dia fatídico, a mãe de Conceição ficou gravemente ferida, entrou em coma durante três meses e perdeu a mobilidade para sempre. O irmão de Conceição, com apenas 27 anos, não sobreviveu ao acidente. A perda marcou profundamente a família, que vivia em Águeda desde 1997, após regressar da Venezuela, onde tinham passado mais de duas décadas. Sobre a mãe, recorda como o coma se deveu à perda do filho: "Ela viu o filho morto e a decisão do cérebro foi apagar"

"Abdiquei de tudo para cuidar da minha mãe"

Depois de meses de internamento e recuperação no Centro de Alcoitão, a mãe de Conceição voltou para casa, onde foi assistida pelo marido e pela filha. Durante anos, a presença do pai foi fundamental, permitindo que Conceição mantivesse alguns sonhos e responsabilidades. Contudo, a morte do pai, há quatro anos, deixou-a completamente sozinha no papel de cuidadora.

Além de estar acamada, a mãe de Conceição enfrentou um cancro da mama que resultou numa mastectomia e é hoje diagnosticada com Alzheimer.

"A minha mãe é dependente há 24 anos, teve cancro e tem Alzheimer. A minha vida gira em torno dela", desabafa Conceição, que vive com baixos rendimentos: 300 euros do subsídio de cuidadora informal.

Uma vida de lutas e desafios

O impacto da tragédia não se reflete apenas nas dificuldades económicas. Durante muitos anos, Conceição enfrentou os seus próprios demónios, tendo sido diagnosticada com depressão crónica e enfrentado pensamentos suicidas.

Apesar dos desafios, Conceição não desistiu, contudo, lamenta a falta de apoio psicológico regular e o isolamento que acompanha a sua rotina diária.