A mensagem que um jovem mandou à mãe antes de pôr fim à vida: «Desculpa. Sei que estou a ser egoísta, mas cansei-me».

Há quase 5 anos, Rute Figuinha viveu o maior pesadelo que qualquer mãe ou pai pode viver. O filho Pedro suicidou-se. O jovem vivia numa tristeza profunda mas ninguém desconfiava. Um dia, depois de sair de casa, enviou uma mensagem de despedida à mãe: «Desculpa. Sei que estou a ser egoísta, mas cansei-me».

Pedro era um jovem alegre, sempre com um sorriso no rosto, no entanto, a mãe começou a notar uma mudança no comportamento do filho, que começou a sentir-se triste por não poder jogar à bola. Recusou a ajuda de um psicólogo e decidiu tirar a própria vida.

Rute decidiu escrever um livro com a sua história e a do filho para ajudar outras famílias e jovens:

