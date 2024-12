25 anos depois, Megan rompe o silêncio e revela verdade chocante após receber livro do seu abusador

Com um passado de abusos, Megan descreve medo de cuidar do filho

Com um passado de abusos, Megan descreve medo de dar banho ao filho: «Ela pensava que a dar banho estava a abusar do filho»

No programa «Goucha», conhecemos a história de uma jovem que viveu durante 25 anos com um segredo traumático. Decidiu romper o silêncio este ano depois de um presente inesperado.

Megan nasceu em França e aos 30 anos assumiu os abusos sexuais de que foi vítima em criança. Quando tinha 6 anos um amigo do avô materno, abusou de Megan várias vezes. Durante muito tempo, calou o sofrimento por vergonha e medo do que poderia acontecer se contasse o que aconteceu. Só este ano quando recebeu um livro com dedicatória do abusador, decidiu romper o silêncio.

A infância traumática

Depois de nascer, Megan ficou aos cuidados dos avós. Foi durante este período que o pior aconteceu: o abuso sexual que viria a tornar-se segredo durante anos. Megan recorda que o abusador a ameaçou caso contasse a alguém: "Disse que podiam acontecer coisas más".

A relação com o marido e os traumas do passado

Por causa do episódio, Megan teve uma ligação difícil com homens. Foi em 2016 que conheceu o marido e que as coisas começaram a mudar. Para Megan, Mário deu-lhe a confiança e a entendeu sem que fosse preciso dizer nada.

Depois de casar e ser mãe, viveu angustiada por causa dos abusos e tudo piorou após o nascimento do filho, sentindo-se agressora quando cuidava do menino, sendo incapaz de lhe dar banho, mudar a fralda ou tocar nas partes íntimas do filho para o higienizar. Depois disso, recorreu a ajuda psicológica para lidar com os traumas.

Mário, o marido da convidada, admite que foi um período difícil e que ficou revoltado quando percebeu tudo o que tinha acontecido com a mulher.

Acabar com a vergonha

Megan vem ao programa com o marido, o Mário, por querer passar o lado da vergonha para os agressores e não para as vítimas. Assume abertamente o que lhe aconteceu e conta como mais de 20 anos depois contou à sua família e apresentou queixa contra este homem, não para fazer justiça, mas sim para se apaziguar com a sua mente.