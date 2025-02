Uma zanga com a mãe fez com que Beatriz revelasse o segredo que guardou durante anos: «Sempre disse que nunca ia contar a ninguém»

Mesmo com a mãe no carro, Beatriz foi abusada pelo pai do padrasto: «Ele fazia questão de ir a atrás e inseria-me os dedos»

No Goucha, conhecemos a história impressionante de Beatriz, que escondeu durante anos que tinha sido abusada por um membro da família.

Beatriz era criança quando foi abusada sexualmente pelo pai do padrasto. Durante muito tempo calou por vergonha e foi de forma inesperada que tudo se soube. Depois de uma zanga com a mãe, Beatriz desabafou com uma amiga: "Estávamos a falar e eu disse «se a minha mãe soubesse disto». O telefone da minha amiga estava em alta voz e a mãe dela ouviu. No dia a seguir foi contar à minha mãe".

Beatriz não tem recordações dos pais juntos, uma vez que o divórcio ocorreu quando era criança. Depois da mãe se juntar ao padrasto, começou a conviver com o abusador, que desde cedo começou com os comportamentos abusivos.

A mãe, Catarina, nunca percebeu o tormento que a filha passou e por isso não esconde a culpa. Emocionada, confessou que ficou sem chão ao descobrir que o sogro era um abusador.