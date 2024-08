No dia em que abortou, Rosário descobriu que tinha trigémeos na barriga: «Custou-me muito»

A história de Rosário é dedicada à família numerosa que criou.

Rosário Cordeiro foi mãe adolescente. Engravidou pela primeira vez aos 14 anos, mas o bebé morreu no parto. Voltou a ser mãe aos 16 e com 20 anos já tinha 3 filhos. Hoje, com 58 anos Rosário tem 6 filhos e 14 netos. Conheça toda a história! Pelo meio do nascimento dos filhos, Rosário engravidou no momento em que o marido ia para a tropa e, por esse motivo, decidiu abortar. Foi no dia em que o fez que descobriu que ia ter trigémeos: «Foi muito difícil...custou-me muito»

Rosário tinha 13 anos quando começou a namorar com o marido e pai dos filhos. Uma paixão intensa que resultou numa gravidez aos 14 anos. Por ser muito jovem, só soube que estava grávida ao sétimo mês. O bebé nasceu, mas sem vida. Rosário viveu a maior dor de uma mãe ainda adolescente. Contudo, pouco tempo depois engravidou e aos 20 anos já tinha os três primeiros filhos.

Explicou como é ser mãe adolescente e que acredita ter nascido para cuidar.

Com 22 anos, Rosário decidiu adotar a afilhada que ajudou a criar. Aos 25 e 34 anos, Rosário voltou a ser mãe. Um ano depois, estava a ser avó, com apenas 35 anos.

A relação com o marido terminou quando a filha mais nova era bebé.

Veja aqui a conversa completa: