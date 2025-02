A fé de Paula após perder a mãe, o marido e os três filhos num acidente: «Sempre imaginei que nos iremos encontrar»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

No dia 6 de junho de 1998, a vida de Paula Beliz mudou para sempre. Perdeu a mãe, o marido e os três filhos num trágico acidente, mas nunca perdeu a esperança. A fé tem sido o seu refúgio, a força que a sustenta nos momentos de maior dor.

No dia 6 de junho de 1998, a vida de Paula Beliz mudou para sempre. Um acidente de viação tirou-lhe a mãe, o marido e os três filhos, deixando-a como única sobrevivente. Naquele dia, Paula sentiu que também tinha morrido. O caminho para a reconstrução foi longo, marcado por dor, luta e resiliência.

Escolher Viver

Com o tempo, Paula encontrou novas formas de dar sentido à sua existência. Reformou-se, mas investiu em várias formações de autoconhecimento. Ainda hoje, 26 anos depois, há momentos de grande dor. A fé também a sustenta, esperando o dia em que os vai reencontrar e abraçar: "Sempre imaginei que nos iremos encontrar. Isto não pode acabar aqui, senão a vida não faz sentido"

Paula Beliz é um testemunho de resiliência, uma mulher que, perante uma perda inimaginável, escolheu continuar. Escolheu viver.

O Dia que Mudou Tudo

Tinha 37 anos quando o destino lhe roubou tudo. Os filhos, com apenas 8, 6 e 3 anos, estavam no carro com ela, assim como o marido e a mãe. Durante a viagem, Paula lembra-se de olhar à volta e ver todos a dormir. O carro seguia numa reta quando se despistou e caiu numa vala.

Sobreviveu sozinha. O trauma foi avassalador, mas 26 anos depois conta a sua história impressionante.

O Longo Caminho da Recuperação

Internada durante dois meses após o acidente, Paula teve de reaprender a andar, a comer e, sobretudo, a encontrar uma razão para continuar. Quatro meses depois, voltou ao trabalho. “Mudei de terra, de casa e voltei a dar aulas”, diz. Foi junto dos alunos que encontrou algum sentido para continuar a viver.

A psicoterapia foi essencial para lidar com o luto. Durante três anos, procurou ajuda profissional e integrou um grupo de entreajuda para pais em luto.