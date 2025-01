Andreia está grávida e contou ao pai pouco antes de o perder no dia de Natal: «Dizia que não queria morrer sem ver um filho meu»

Paula e Andreia passaram a noite de Natal no hospital no fim da vida de Francisco: «Os enfermeiros choravam connosco»

Contra as previsões dos médicos, pai de Andreia acordou do coma: «Estou a assistir a um milagre»

Francisco Gameiro, de 59 anos, faleceu na madrugada de Natal, após anos de luta contra a doença de Crohn. Pouco antes do seu estado de saúde piorar, a filha Andreia revelou que estava grávida, cumprindo um dos maiores desejos do pai.

Francisco Gameiro, de 59 anos, faleceu na madrugada de Natal de 2024, deixando a sua família devastada e em busca de justiça. Casado há 42 anos e pai de cinco filhos, Francisco foi diagnosticado com a doença de Crohn desde 2009, tendo vivido relativamente bem com a condição até 2022, altura em que começaram a surgir complicações graves.

O último segredo com o pai

Andreia revelou estar grávida ao pai, pouco antes do estado de saúde piorar. Admite que era o segredo de ambos e que o progenitor sempre sonhou ver um neto desta filha: "Dizia que não queria morrer sem ver um filho meu". Em conforto, Manuel Luís Goucha terminou dizendo: “Se acreditarem, é capaz de estar pronto para o ver e para o apoiar lá de cima”.

Internamentos, Cirurgias e um Desfecho Devastador

Entre março e setembro de 2024, Francisco foi submetido a três intervenções cirúrgicas nos intestinos, que, segundo a família, não resolveram os problemas de saúde. No dia 4 de setembro, sofreu um AVC isquémico após a remoção de um cateter venoso central, procedimento que, de acordo com a filha Andreia, foi realizado de forma inadequada, com o paciente sentado em vez de deitado.

Francisco entrou em coma, sendo transferido para outro hospital no dia 17 de setembro. Apesar do prognóstico reservado e de ter sido diagnosticada morte cerebral a 21 de setembro, Francisco surpreendeu os médicos ao acordar do coma no dia seguinte. Contudo, o seu estado voltou a deteriorar-se, culminando no falecimento no dia 25 de dezembro.

“A Consoada Foi Passada no Hospital”

Andreia Gameiro, a filha mais nova de Francisco, recorda emocionada os últimos dias do pai: “A minha família passou a Consoada no hospital junto do meu pai”.

Paula Rodrigues, a viúva de Francisco, relembra os anos de luta do marido e as dificuldades dos últimos meses: “Ele foi operado três vezes num mês e só percebi que ele ia morrer quando já não comia. Foi muito doloroso.”

Um Natal Marcado pela Dor

Para a família Gameiro, o Natal de 2024 ficará para sempre associado à perda de Francisco. Andreia descreve o dia como o mais difícil da sua vida, enquanto Paula tenta encontrar consolo na memória do marido.

Agora, a família aguarda o desfecho das investigações, enquanto luta para preservar a memória de Francisco e para que outras famílias não enfrentem a mesma dor.