Ricardo já tem data para pôr fim à vida e um plano detalhado para os últimos momentos antes de partir

Manuel Luís Goucha conheceu Ricardo, que decidiu que não quer viver mais depois de ter ficado tetraplégico.

Em fevereiro deste ano, conhecemos no Goucha a história impressionante de Ricardo Fernandes. No dia 9 de maio de 2009, a sua vida mudou drasticamente após um grave acidente de viação. Ficou tetraplégico, com 95% de incapacidade, e permaneceu durante 15 horas no local do acidente até ser encontrado. O longo processo de recuperação foi marcado por determinação, reinvenção e apoio familiar.

Apesar da vida construída, Ricardo nunca deixou de lidar com momentos de sofrimento. Inscrito na associação suíça Dignitas, especializada em morte medicamente assistida, confirmou agora à revista Sábado que já tem uma data marcada para a sua partida.

Tudo está organizado, inclusive com a funerária. Ricardo tem ainda definido um plano simples e sereno para os seus últimos momentos: “Uma coisa supersimples: banhinho tomado, vestido, beber aquele batido que tem um sabor horrível, segundo me chegou a informação, e nalguns minutos adormecer e dormir um sono profundo – a ouvir a minha playlist. Nada mais do que isto. Não quero que estejam comigo nesse momento, a olhar para mim à espera, prefiro que as pessoas não fiquem com essa memória.”, contou à revista Sábado

A família desconhece o dia exato. “Quero que as pessoas aproveitem comigo um dia de cada vez e com naturalidade”, afirmou. Também não deseja que ninguém esteja presente no momento da sua morte: “Prefiro que não fiquem com essa memória.”, terminou.

Ana Fernandes, a esposa de Ricardo, foi um dos seus principais pilares durante todo o processo de recuperação. Recordou, no Goucha, com emoção, a noite do acidente e os desafios que se seguiram. Quando Ricardo ficou tetraplégico, os seus filhos tinham apenas 5 e 3 anos, e a responsabilidade de gerir a família e apoiar o marido recaiu sobre Ana. Apesar das dificuldades, Ana permaneceu ao seu lado, ajudando-o a ultrapassar os momentos mais sombrios.